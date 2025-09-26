Lewis Hamilton, siete veces campeón mundial de Fórmula 1, atraviesa un delicado momento personal debido a la grave enfermedad de su perro Roscoe. El bulldog inglés, compañero inseparable del piloto desde 2013, fue hospitalizado de urgencia tras sufrir complicaciones respiratorias derivadas de neumonía y actualmente permanece en coma.

El británico compartió en sus redes sociales la difícil situación, relatando que el corazón de su mascota se detuvo durante las pruebas médicas, aunque los veterinarios lograron reanimarlo. Hamilton confirmó que permanecerá a su lado mientras los especialistas intentan estabilizar su estado y expresó su gratitud por el apoyo de sus seguidores.

Por esta razón, Hamilton decidió ausentarse de los tests que Ferrari tenía programados junto a Haas en Mugello, cediendo su lugar al corredor de reserva Guanyu Zhou. A lo largo de los años, Roscoe se convirtió en una figura conocida dentro y fuera del mundo de la Fórmula 1, acompañando al piloto en circuitos, eventos internacionales e incluso participando en producciones cinematográficas y sesiones fotográficas.

El vínculo entre Hamilton y Roscoe ha sido ampliamente reconocido en redes sociales, donde el bulldog inglés acumula más de un millón de seguidores y ha protagonizado portadas de revistas especializadas en mascotas. La noticia de su hospitalización generó una ola de mensajes de apoyo, con seguidores deseándole fuerza y pronta recuperación.

La próxima carrera de Hamilton será el 5 de octubre en el Gran Premio de Singapur, aunque por ahora su prioridad es el bienestar de Roscoe, cuya salud mantiene en vilo al piloto y a sus fanáticos en todo el mundo.

