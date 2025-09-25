Impactante: el ojo de Gustavo Gómez quedó totalmente hinchado, tras el Palmeiras Vs River

Palmeiras consiguió una remontada contundente en el Allianz Parque y dejó fuera a River Plate de la Copa Libertadores, tras imponerse 3-1 en la revancha. El encuentro, intenso y cargado de duelos físicos, dejó secuelas visibles para algunos protagonistas, entre ellos el central paraguayo Gustavo Gómez.

El defensor había sido clave en la ida, anotando el primer gol del partido y manteniendo la defensa firme frente a River, pero en la vuelta sufrió un fuerte golpe en la cabeza durante un cruce con Maxi Salas. La acción provocó una hinchazón notable en su ojo derecho, que incluso le impidió abrirlo momentáneamente, obligándolo a pedir el cambio a los 16 minutos del segundo tiempo. Fue reemplazado por Bruno Fuchs.

Horas después del partido, Gómez compartió una foto en sus redes sociales mostrando el impacto, acompañado del mensaje “Tudo OK”, buscando transmitir tranquilidad a sus seguidores pese a la evidente lesión.

Aunque no hubo un parte médico oficial del club, medios locales confirmaron que el jugador fue a un centro asistencial por precaución. Los estudios determinaron que se trató de un fuerte traumatismo sin riesgo para su visión ni lesiones de gravedad.

La eliminación de River y la victoria de Palmeiras marcaron un encuentro lleno de emociones y esfuerzos físicos extremos, recordando que los duelos en la Libertadores pueden dejar consecuencias más allá del marcador.

