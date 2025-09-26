“Soñaba ser bioquímica”: Dolor y consternación tras muerte de la segunda víctima del ‘Saracho Fest’

“María era muy alegre y divertida”, así recuerdan a la menor de 16 años que falleció en las últimas horas, debido a las lesiones provocadas en la avalancha humana provocada en la fiesta de un colegio en la ciudad de Oruro.

Sus compañeros de colegio llegaron hasta la morgue para poder brindar apoyo a la familia, y lamentaron el deceso de una de sus queridas amigas.

“A ella nunca le gustaba que estemos tristes, nunca, siempre estaba en el colegio, iba a las inauguraciones o fiestas que teníamos, siempre nos decía, chicos bailen. Siempre nos sacaba una sonrisa. A ella nunca le gustaba que estemos tristes”, relata una de sus compañeras.

Una de sus amigas más cercanas, contó que la adolescente, soñaba con ser bioquímica e ingresaría a la carrera al terminar el colegio.

“Ella quería estudiar bioquímica, ella dijo, yo quiero hacer bioquímica y voy a salir de esto, decía”, agrega el relato de la joven.

La familia de la menor, señaló que la víctima sería trasladada a la región de Huanuni, donde se prevé el desarrollo del velorio y posterior entierro, la madre de la jovencita, no encuentra consuelo, es una persona no vidente, y solicitan ayuda para sus seres queridos, que perdieron a dos de sus integrantes.

