‘Saracho Fest’: Autopsia confirma que menor de 16 años murió por “compresión torácica”

Desde el Ministerio Público se dio a conocer el resultado de la autopsia practicada al cadáver de la menor de 16 años, segunda víctima del ‘Saracho Fest’, confirmando que la misma habría fallecido, producto de una avalancha humana.

“A la conclusión de la autopsia y la verificación del historial clínico es que la causa de la muerte es por edema cerebral a causa de la compresión torácica que ella ha recibido al momento en que la multitud se habría convulsionado”, explicó Alex Vargas, fiscal de materia.

La muerte de la menor se da días después de que la víctima permaneciera en terapia intensiva y posteriormente en terapia intermedia, además, se esperaba una recuperación favorable.

Ahora el proceso de investigación continúa, mientras el Ministerio Público coordina acciones con la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Oruro.

Se conoce que la familia trasladará el cuerpo hacia Huanuni, donde prevén darle cristiana sepultura.

