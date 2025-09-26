“Sería un ajuste de cuentas”; Policía revela detalles de la muerte de un recluso en ‘El Abra’

Tras que se reportara la violenta muerte de un recluso de nacionalidad brasileña al interior de la cárcel de El Abra en Cochabamba, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) procedió a la investigación del hecho, logrando identificar al autor del crimen y la presunta causa del asesinato.

El hecho se registró en la celda 7 del bloque ‘C’ de aislamiento, según informó el director de la Felcc, coronel Vanderley Flores, quien explicó que la víctima es un recluso de 36 años, cuyo cadáver contaba con múltiples heridas provocadas por un cuchillo.

“Se realiza el examen físico externo quien presenta múltiples lesiones producidas por arma punzocortante en una cantidad aproximada de 25 lesiones o heridas, (…) dentro del trabajo investigativo se realiza el registro del lugar del hecho y se realiza entrevistas al autor del hecho”, señaló el jefe policial.

Por otra parte, se logró hallar el cuchillo con el cual el recluso fue atacado, se aprehendió al presunto autor del hecho y se dio a conocer que ambos privados de libertad, habrían tenido problemas pasados en un centro de privación de libertad de la ciudad de La Paz.

“Se tiene conocimiento de que el privado de libertad, Marco A.F.P. ya habría tenido algunos problemas en el recinto penitenciario de San Pedro de La Paz, con la persona ahora ya fallecida, y habrían tenido algún altercado, entonces sería un tema de ajuste de cuentas o revanchismo”, agregó Flores.

El caso se encuentra en proceso de investigación y se conoce que el agresor contaría con antecedentes por diversos delitos, entre ellos, robo y asesinato.

