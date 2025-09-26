‘Saracho Fest’: Fiscalía anuncia nuevas aprehensiones tras muerte de la segunda víctima

Después de que se confirmara la muerte de la segunda víctima fatal del ‘Saracho Fest’, el Ministerio Público continúa con el proceso de investigación, con respecto a los dos fallecimientos, y no se descarta emitir nuevos mandamientos de aprehensión.

El fiscal departamental de Oruro, Aldo Morales, señaló que se realizó la citación de otras personas vinculadas a la unidad educativa, docentes, padres de familia y funcionarios de la Alcaldía que presuntamente habrían otorgado permisos irregulares para la realización del evento.

“Estimamos que con la ampliación también de ilícitos que se ha realizado, vamos a tener mayores elementos de convicción a efecto de poder imputar también a otras personas. No se descarta la aprehensión de nuevas personas en el presente caso”, precisó el fiscal departamental de Oruro Aldo Morales, en una entrevista con Bolivia Tv.

Lo que debía ser una fiesta escolar y terminó con una avalancha humana, inicialmente había dejado una víctima fatal, una joven de 18 años, y su prima se encontraba en estado grave, sin embargo, en las últimas horas terminó falleciendo.

Tras la segunda muerte, se agrava la responsabilidad jurídica de los implicados, señaló Morales, en tanto, se espera conocer las causas de la muerte de la menor de 16 años.

“El Ministerio Público está realizando las investigaciones pertinentes y se realizará una autopsia para establecer la causa real del fallecimiento”, agregó Morales.

