¡Increíble! Un chofer fue acusado de conducir ebrio, pero estaba sufriendo un ‘coma diabético’

Ocurrió este pasado 24 de septiembre en Bogotá, Colombia, en redes sociales se compartieron imágenes de un conductor que brindaba servicio en bus de transporte público, y según el relato de los pasajeros, lo hacía en estado de ebriedad.

Tras que los pasajeros contactaran a la Policía para denunciar el hecho, una patrulla interceptó al bus y pidieron al chofer, descender del motorizado.

“Hágame el favor y desciende del vehículo, me hace el favor. ¿Sabe que está conduciendo en estado de embriaguez? Tiene el chaleco, tiene el cinturón puesto. Retírese el cinturón, baje del bus y descienda del bus. Señor, ¿está bien consciente de lo que está haciendo?“, le dijo entonces la uniformada al conductor.

El video provocó indignación entre los usuarios, pues criticaban el hecho de que un conductor esté al mando del volante en estado inconveniente, sin embargo, poco después, sus compañeros salieron en su defensa, y aseguraron que el chofer sufrió de una baja de azúcar causada por una condición de salud que padece.

El mismo día, en otra grabación, se ve a los compañeros del chofer junto a él, mostrando que se encontraba en buen estado.

“Y vea lo que decía la información de las redes sociales, como dicen, que él se encontraba borracho, como lo pudimos apreciar y ver en el video esta mañana, pero el compañero se encuentra en buen estado porque le dio fue una decaída por una hipoglicemia (...) o el azúcar, entonces el compañero está hoy con descompensación hormonal”, señaló uno de los colegas del conductor.

Desde la Policía, también se informó que el conductor fue sometido a una prueba de alcoholemia, cuyo resultado fue negativo.

