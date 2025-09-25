¡Para destacar! Esta es la historia de Don Víctor, el chofer que no cobra pasaje si es tu cumpleaños

Se trata de una iniciativa bastante llamativa y que ha recibido cientos de felicitaciones en redes sociales, y es el gesto asumido por don Víctor Chambi, un conductor de la línea 881 que circula en la ciudad de El Alto y La Paz.

El letrero que colocó dentro del motorizado que señala: “Señor pasajero, si es su cumpleaños no paga pasaje, solo muestre su carnet”.

El acto de generosidad fue destacado en redes sociales, ya que consideran que se trata de una acción para brindar de alegría a los usuarios en un día especial.

“Hay personas que no tienen trabajo, entonces de esa manera he tomado la iniciativa. Y me dicen que, bueno, me agradecen, por la iniciativa. Y creo que yo me siento bien feliz, con el corazón tranquilo y haber hecho algo por la sociedad, más que todo”, relató don Víctor.

Contó que la idea surgió a pedido de su pequeño hijo, y la aplica desde hace tres meses atrás.

“Algunas personas vienen con su carnet y se sienten bien, y yo me quedo con la situación de que las personas me muestran su carnet, se bajan bien felices”, manifestó el conductor con una visible emoción.

A continuación, te mostramos el gesto de don Víctor, y el trabajo que realiza siendo solidaria y brindando una pequeña alegría a sus pasajeros, en el día de sus cumpleaños.

