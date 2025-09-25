TEMAS DE HOY:
Policial

Capturan a un hombre que llevaba 11 yutes de marihuana dentro de su vehículo en Cochabamba

El hombre fue interceptado durante un control rutinario en Sipe Sipe, ahora espera su audiencia de medidas cautelares.

Silvia Sanchez

25/09/2025 14:19

Cochabamba, Bolivia

Escuchar esta nota

El operativo se desarrolló en el municipio de Sipe Sipe del departamento de Cochabamba, donde se logró interceptar un vehículo particular donde se trasladaban sustancias controladas.

Tras identificar el motorizado, se desarrolló una requisa minuciosa, logrando encontrar 11 yutes de color celeste con negro, que contenían una sustancia sospechosa de color verde, misma que a la prueba de campo, dio positivo a marihuana.

Al descubrirse la sustancia, el hombre fue aprehendido y puesto a conocimiento del Ministerio Público.

El hombre fue trasladado a celdas policiales y está a la espera de su audiencia de medidas cautelares, donde se determinará el futuro legal del aprehendido.

