“Empujen la reja”: Difunden video de la presunta primera avalancha que tumba la reja en el ‘Saracho Fest’

Una gran cantidad de jóvenes se encontraban en el lugar y empezaron a empujarse para ingresar a la fiesta.
25/09/2025 10:42
Tras el trágico hecho que cobró la vida de una joven de 18 años y dejo mal herida a otra menor de edad, todavía siguen surgiendo videos en redes sociales sobre el incidente.
En esta oportunidad, se difundió el momento en que una gran cantidad de jóvenes, empezó a empujar la reja del colegio, para poder ingresar a la fiesta, provocando la primera avalancha que ocasionó la caída de rejas y caos entre los asistentes.
El video fue difundido por la Agencia Boliviana de Información (ABI):
El caso continúa en proceso de investigación, dos personas fueron procesadas por este hecho, la directora de la unidad educativa, como parte de la organización, y el vocalista del grupo musical, que saltó hacía el público, y se le atribuyó haber provocado una de las avalanchas al interior de la fiesta.
En la audiencia de medidas cautelares, la justicia dictó libertad para el cantante y detención domiciliaria para la directora del colegio, para ambos casos, deberán presentarse cada 15 días ante el Ministerio Público, además deben pagar una fianza de Bs 5.000 cada uno y se encuentran con arraigo a nivel nacional.
