Policial

¡Urgente! Fatal accidente cobra la vida de una mujer en la avenida Beni

[Video] El motorizado chocó contra un puente y terminó dentro del canal de drenaje.

Silvia Sanchez

24/09/2025 16:37

Imagen captura RR.SS.
Santa Cruz, Bolivia

Un terrible hecho se registró durante la tarde de este miércoles 24 de septiembre en la ciudad de Santa Cruz, una mujer perdió la vida en un trágico accidente, su vehículo, una camioneta, chocó, volcó y cayó dentro de un canal de drenaje.

El incidente ocurrió en el Sexto Anillo de la ciudad de Santa Cruz, entre las avenidas Beni y Alemana y según los testigos el hecho habría ocurrido por exceso de velocidad.

Una gran cantidad de personas se concentró en el lugar y trataron de ayudar a la mujer, se contactaron con equipos de emergencia para que pudieran rescatarla del vehículo, ya que quedó atrapada entre los fierros.

El hecho generó conmoción y preocupación en los vecinos de la zona, quienes piden mayor precaución a los conductores que circulan por el lugar.

Personal policial y de emergencias se dirigió hasta el lugar para investigar el hecho y proceder al rescate del cuerpo.

