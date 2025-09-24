Adolescente murió después de someterse a una cirugía estética sin permiso de sus padres

Ocurrió en México, donde una adolescente de 14 años perdió la vida una semana después de someterse a una cirugía estética, había sido operada sin consentimiento de su padre, quien denunció que habría sido víctima de negligencia médica.

Según la denuncia, la adolescente se habría realizado una cirugía de aumento de busto y liposucción con relleno de glúteos. El padre de la menor exige justicia y que se investigue a todos los involucrados en la intervención, entre ellos, el padrastro de la niña, quien la habría operado.

Según el certificado de defunción, la causa de muerte fue “edema cerebral por enfermedad respiratoria”, pero su padre sostiene que la verdadera razón fue la cirugía estética.

El padre biológico de la adolescente contó que se enteró de la operación recién en el funeral de su hija, al notar que tenía implantes y cicatrices.

“El certificado de defunción decía que fue por una enfermedad, pero eso es falso. Quisieron tapar la verdad”, aseguró el hombre.

Según el padre de la menor, su expareja y su novio, que es cirujano, habían decidido realizarle la cirugía como regalo por sus 15 años, y se decidió someterla a un aumento mamario, liposucción y lipotransferencia a los glúteos.

Tras la cirugía, la menor sufrió un paro cardiorrespiratorio y tuvieron que llevarla de urgencia a terapia intensiva. Recién el 15 de septiembre el padre se enteró de que su hija estaba internada y en coma.

Una semana después de la cirugía estética, los médicos decidieron extubarla. Pero, al día siguiente, la salud de la menor se agravó y sufrió muerte cerebral, por lo que decidieron desconectarla.

