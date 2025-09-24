TEMAS DE HOY:
Tendencias

¿Lo sabías? Así es la peculiar forma en que se toman fotografías perfectas al ganado vacuno

[Video] Todo un equipo se despliega para que la imagen salga perfecta y muestre la majestuosidad del animal. 

Silvia Sanchez

24/09/2025 13:30

Imagen captura RR.SS.
Mundo

Escuchar esta nota

En redes sociales y plataformas virtuales muchas veces se han visto imágenes bastante llamativas de ganado vacuno, incluso dan la sensación, de que los animales habrían posado para la fotografía.

Los últimos días se han hecho virales las imágenes del proceso para la toma de fotografías del ganado vacuno, y muchos quedaron sorprendidos.

En los videos se muestra a los animalitos y sus cuidadores, quienes hacen de todo para que el ganado mire al lugar que debe hacerlo.

En el siguiente video podrás conocer, parte de las actividades que realizan para lograr la foto perfecta.

Video:

 

