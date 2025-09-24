¿Por qué algunos ciudadanos son designados varias veces como jurado electoral?

En redes sociales, algunos ciudadanos compartieron sus experiencias y señalaron que habían sido designados como jurados electorales en varias oportunidades, pero cuál es la razón de este extremo, ¿será cuestión de suerte?

La presidenta del Tribunal Departamental de La Paz, Sonia Yujra, explicó que la designación de jurados electorales, sigue algunos parámetros, entre ellos, la edad y cantidad de habilitados en cada mesa electoral.

“El sorteo ha sido de forma pública, transparente, no le hemos elegido nosotros quién va a ser, es posible que en algunas mesas haya pocos habilitados, por ejemplo, hay 15 0 20 habilitados, entonces por el sistema, en algunos casos vuelven a salir como jurados de mesa”, explicó Yujra.

También señaló que otro de los parámetros, es que el ciudadano, sepa leer y escribir, además debe existir paridad de género.

“También el sistema toma varios criterios, primero la edad de 18 a 55 años, si en caso no hubiera personas de esa edad, se toma encima de los 55 años por adelante, también paridad de género, ciudadanos que sepan, leer y escribir”, agregó la presidenta del TED de La Paz.

Actualmente, las personas que fueron designadas como jurados electorales, se encuentran dentro del plazo para poder presentar sus excusas.

Mira la programación en Red Uno Play