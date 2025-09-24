¡Queda poco tiempo! ¿Hasta cuándo puedes excusarte si fuiste designado jurado electoral?

Desde el TSE se dio a conocer el plazo existente para la presentación de excusas de aquellas personas sorteadas como jurados electorales y que se vean imposibilitados de poder ejercer como tales, el plazo vence este domingo 28 de septiembre.

La presentación de excusas puede realizarse de manera presencial, en los nueve tribunales departamentales y mediante la plataforma virtual https://plataforma-ciudadana.oep.org.bo/auth/signin

Modalidad virtual

Si fuiste designado jurado y cumples con los requisitos para excusarte, el trámite puede ser realizado durante las 24 horas del día, solo debes ingresar a la plataforma mediante el siguiente enlace: https://plataforma-ciudadana.oep.org.bo/auth/signin, posteriormente se debe crear una cuenta con un correo electrónico vigente, se le enviará un mensaje de confirmación para validar el registro, seguidamente podrá iniciar sesión y seleccionar la opción “Excusas de jurados designados”.

Ingresa a iniciar la solicitud y se debe seleccionar la causal de excusa, adjuntando la documentación de respaldo, finalmente, debes presionar el botón: registrar excusa. Recuerda que debes hacer seguimiento a tu trámite para ver si fue aceptado.

Modalidad presencial

Debes acudir con tus documentos de identificación y respaldo de la excusa a las oficinas del TED de cada departamento.

Si no conoces si fuiste designado como jurado electoral, puedes verificarlo ingresando al sitio web del TSE: www.oep.org.bo o en la aplicación móvil: Yo Participo.

Causales válidas para excusarse

Las razones por las que un jurado puede excusarse están contempladas en el Reglamento de las Elecciones Generales 2025 y deben estar debidamente documentadas. Estas incluyen:

