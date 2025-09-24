'Venon' detectó droga camuflada en carteras que debían ser enviadas a India y Australia

Durante un control rutinario en el aeropuerto internacional de El Alto, personal del Grupo Especial de Control de Aeropuertos (GECA) de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), logró detectar sustancias controladas que intentaban ser enviadas mediante encomienda al exterior.

El descubrimiento fue posible gracias a la acción positiva del “Venon”, ejemplar canino que después de haber realizado la ronda de control, logró identificar la presencia de sustancias controladas en medio de carteras.

En la revisión de las carteras se hallaron 22 láminas envueltas en papel carbónico, que contenían una sustancia blanquecina. Realizada la prueba de campo dio como resultado positivo para clorhidrato de cocaína.

Según se dio a conocer, la encomienda de carteras tenía como destino los países de India y Australia.

El caso fue puesto a disposición del Ministerio Público.

Foto Policía Boliviana

Foto Policía Boliviana

Foto Policía Boliviana

Mira la programación en Red Uno Play