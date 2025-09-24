TEMAS DE HOY:
Policial

'Venon' detectó droga camuflada en carteras que debían ser enviadas a India y Australia

[En imágenes] La sustancia controlada se encontraba en forma de láminas al interior de las carteras.

Silvia Sanchez

24/09/2025 10:58

Foto Policía Boliviana
La Paz, Bolivia

Escuchar esta nota

Durante un control rutinario en el aeropuerto internacional de El Alto, personal del Grupo Especial de Control de Aeropuertos (GECA) de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), logró detectar sustancias controladas que intentaban ser enviadas mediante encomienda al exterior.

El descubrimiento fue posible gracias a la acción positiva del “Venon”, ejemplar canino que después de haber realizado la ronda de control, logró identificar la presencia de sustancias controladas en medio de carteras.

En la revisión de las carteras se hallaron 22 láminas envueltas en papel carbónico, que contenían una sustancia blanquecina. Realizada la prueba de campo dio como resultado positivo para clorhidrato de cocaína.

Según se dio a conocer, la encomienda de carteras tenía como destino los países de India y Australia.

El caso fue puesto a disposición del Ministerio Público.

Foto Policía Boliviana
Foto Policía Boliviana
Foto Policía Boliviana

