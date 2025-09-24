Caso Odalys: Jueza reconoce vínculo con abogado del acusado de presunto feminicidio

La familia de Odays Vaquiata expresó su preocupación por la permanencia de la jueza que conoce el presunto feminicidio, ya que habría reconocido que tiene una relación de confianza con el abogado del acusado Joel Pérez.

El hermano de Odalys escribió en redes sociales su preocupación, toda vez que se espera el desarrollo del juicio oral en próximos días.

“La jueza asignada al caso de mi hermana reconoció que el abogado de la parte contraria es su abogado de confianza (...). No obstante, dicha excusa fue rechazada. A pesar de ello, mantengo la confianza en que se hará justicia por mi hermana”, escribió en redes sociales Alejandro Vaquiata, hermano de la víctima.

También se conoce que la defensa de la familia de Odalys, presentó una recusación contra la permanencia de la jueza, pero está fue rechazada.

“Ni la presidenta ni nosotros estamos de acuerdo con que ella sea quien atienda este proceso, tomando en cuenta que ella misma ha reconocido su falta de parcialidad”, afirmó Giovanni Gonzáles, abogado de la familia.

Gonzales reiteró que solicitarán una sanción ejemplar en contra del acusado de presunto feminicidio, Joel Pérez y de sus padres, quienes son procesados por complicidad, además de otras dos personas que fueron implicadas en el hecho.

Odalys, desapareció en marzo de 2024 después de haber sostenido una discusión con su pareja, abandonó su vehículo, y no se supo más de su paradero.

