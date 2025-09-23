Minero activó por error un explosivo y terminó con las manos y el rostro destrozados

Un minero de 24 años resultó gravemente herido tras detonar accidentalmente un explosivo en su lugar de trabajo en el departamento de Potosí, Bolivia. La víctima fue trasladada de emergencia al Hospital Daniel Bracamonte, donde fue intervenida quirúrgicamente.

“El paciente entró bajo lo que es el servicio de emergencia con trauma facial de alta energía y una amputación traumática de manos de forma bilateral”, informó el director del hospital, doctor Eddy Salguero.

El impacto afectó severamente su rostro y extremidades superiores. Según el parte médico, tras la cirugía fue ingresado a terapia intensiva con diagnóstico reservado.

“Ha sido un impacto tan fuerte que ha destrozado casi toda la cara. Esto ha generado un riesgo muy grande en la vida del paciente”, agregó Salguero.

Actualmente, el joven permanece bajo observación constante, y se espera su evolución favorable.

