Instalan audiencia por la muerte de una joven en el “Saracho Fest” en Oruro

Pasadas las 14:30 de este martes 23 de septiembre, después de un cuarto intermedio, se logró instalar la audiencia de medidas cautelares en el Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de la ciudad de Oruro, por la muerte de una joven y las lesiones provocadas a una menor de edad en medio de una fiesta colegial.

Dos personas son investigadas por los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas, se trata de la directora de la unidad educativa y del vocalista de la agrupación musical que se presentó en concierto durante esa noche.

La trágica muerte de una joven de 18 años, y las serias lesiones que sufrió una menor de edad, familiar de la víctima fatal, se produjo en medio de una avalancha humana, hecho que es investigado y que se busca establecer responsabilidades.

La directora del colegio fue aprehendida al estar al mando de la organización y la unidad educativa, en tanto el artista, es señalado de provocar una avalancha al interior del colegio, cuando se lanzó hacia el público.

En redes sociales, fueron surgiendo más videos de los ocurrido, y se logra ver el caos desato en el lugar por la gran cantidad de gente que ingresó y que trató de formar parte de la fiesta.

En afueras del TDJ de Oruro, se concentraron fanáticas del grupo musical y padres de familia, quienes brindaron su apoyo a los aprehendidos, solicitando su liberación.

Mira la programación en Red Uno Play