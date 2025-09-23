Con bombo, cantos y bailecitos, así celebraron el Día del Estudiante en una comunidad paceña

Muchas unidades educativas celebraron el Día del Estudiante durante la jornada de este lunes 22 de septiembre, y en redes sociales, llamó la atención la celebración de un grupo de niños, que, en compañía de su maestro, salieron a la calle, disfrazados y cantando al ritmo de un bombo.

“Estudiantes somo, muchachos de gran corazón …”, cantaban los niños mientras eran animados por su maestro.

La celebración provocó mucha emoción y los usuarios de plataformas virtuales destacaron la iniciativa del profesor, que celebró con ellos de una forma sencilla y con un instrumento musical.

Los estudiantes, pertenecerían a una unidad educativa de la comunidad Atahuallani de le provincia Murillo, departamento de La Paz.

Video:

Mira la programación en Red Uno Play