TEMAS DE HOY:
crimen en Lauca Ñ Beni Detención Elba Terán

27ºC Santa Cruz de la Sierra

17ºC La Paz

27ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Tendencias

Con bombo, cantos y bailecitos, así celebraron el Día del Estudiante en una comunidad paceña

[Video] “Estudiantes somos, muchachos de gran corazón”, cantaban los niños mientras recorrían algunas calles.

Silvia Sanchez

23/09/2025 13:21

Imagen captura RR.SS.
La Paz, Bolivia

Escuchar esta nota

Muchas unidades educativas celebraron el Día del Estudiante durante la jornada de este lunes 22 de septiembre, y en redes sociales, llamó la atención la celebración de un grupo de niños, que, en compañía de su maestro, salieron a la calle, disfrazados y cantando al ritmo de un bombo.

“Estudiantes somo, muchachos de gran corazón …”, cantaban los niños mientras eran animados por su maestro.

 

La celebración provocó mucha emoción y los usuarios de plataformas virtuales destacaron la iniciativa del profesor, que celebró con ellos de una forma sencilla y con un instrumento musical.

Los estudiantes, pertenecerían a una unidad educativa de la comunidad Atahuallani de le provincia Murillo, departamento de La Paz.

Video:

 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD