¿Quién era Ernesto Hernán, vocalista del grupo Erupción, que falleció conduciendo su moto?

La tragedia llegó al mundo de la música en Yacuiba, Tarija, tras que se confirmara la muerte de Ernesto Hernán Álvarez A., vocalista del grupo Erupción, las muestras de solidaridad con la familia no se han dejado esperar.

Ernesto, era muy conocido en el ámbito musical de la región, su agrupación, interpretaba canciones en el ritmo de cumbia y era bastante requerido para diversos eventos, debido a su alegría y canciones que contagiaban alegría.

Sus seguidores y fanáticos lamentaron su muerte y diversas organizaciones enviaron sus condolencias a la familia, entre ellos el Ministerio de Cultura, Descolonización y Despatriarcalización.

“Como ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, expresamos nuestro más sentido pésame a la familia, amigos y seguidores de Ernesto Álvarez Arraya, reconocido cantante del grupo Erupción. Su música, carisma y voz quedarán para siempre en la memoria de quienes lo admiraron y disfrutaron de su talento”, señala el comunicado.

El cantante perdió la vida en un trágico accidente mientras retornaba a su domicilio ubicado en Bella Vista 2, Álvarez circulaba en su motocicleta y fue encontrado a un lado de la carretera internacional 9, doble vía, altura ingreso a la Planta Separadora de Líquidos.

Su muerte se encuentra en proceso de investigación.

