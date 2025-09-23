TEMAS DE HOY:
Ernesto Hernán Abogado acribillado Hombre muere apuñalado

24ºC Santa Cruz de la Sierra

12ºC La Paz

23ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

¿Quién era Ernesto Hernán, vocalista del grupo Erupción, que falleció conduciendo su moto?

El artista pertenecía a un reconocido grupo musical de Yacuiba en Tarija, su muerte se encuentra en proceso de investigación.

Silvia Sanchez

23/09/2025 10:57

Imagen captura RR.SS.
Tarija, Bolivia

Escuchar esta nota

La tragedia llegó al mundo de la música en Yacuiba, Tarija, tras que se confirmara la muerte de Ernesto Hernán Álvarez A., vocalista del grupo Erupción, las muestras de solidaridad con la familia no se han dejado esperar.

Ernesto, era muy conocido en el ámbito musical de la región, su agrupación, interpretaba canciones en el ritmo de cumbia y era bastante requerido para diversos eventos, debido a su alegría y canciones que contagiaban alegría.

Sus seguidores y fanáticos lamentaron su muerte y diversas organizaciones enviaron sus condolencias a la familia, entre ellos el Ministerio de Cultura, Descolonización y Despatriarcalización.

“Como ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, expresamos nuestro más sentido pésame a la familia, amigos y seguidores de Ernesto Álvarez Arraya, reconocido cantante del grupo Erupción. Su música, carisma y voz quedarán para siempre en la memoria de quienes lo admiraron y disfrutaron de su talento”, señala el comunicado.

El cantante perdió la vida en un trágico accidente mientras retornaba a su domicilio ubicado en Bella Vista 2, Álvarez circulaba en su motocicleta y fue encontrado a un lado de la carretera internacional 9, doble vía, altura ingreso a la Planta Separadora de Líquidos.

Su muerte se encuentra en proceso de investigación.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD