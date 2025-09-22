TEMAS DE HOY:
Policial

Tragedia en Oruro: aprehendidos por avalancha humana serán procesados por dos delitos

La directora de la unidad educativa y el vocalista de una agrupación musical esperan su audiencia de medidas cautelares.

Silvia Sanchez

22/09/2025 17:18

Imagen captura RR.SS.
Oruro, Bolivia

Dentro del proceso de investigación por la muerte de una joven y las lesiones graves provocadas en otra menor de edad, que asistieron a una fiesta dentro de una unidad educativa en Oruro, desde el Ministerio Público se confirmó la aprehensión de dos personas, quienes en próximas horas serán puestas ante el juez para que se determine su situación legal.

El fiscal departamental de Oruro, Aldo Morales, señaló que se siguen recabando declaraciones de las personas que habrían participado de la actividad, y dijo que el caos se desató en medio de la fiesta, cuando el vocalista de una agrupación, se lanzó hacia el público.

 

“Se procedió a la aprehensión de dos personas, una con relación a la directora del establecimiento y otra con relación a la persona, integrante del grupo, quien se habría lanzado y habría provocado una especie de avalancha humana que ha provocado posteriormente que el público vaya hacia atrás y posteriormente hacia delante, ocasionando presuntamente la caída de estas dos víctimas y que el público pise a las mismas, ocasionando el fallecimiento de una y la otra que se encuentra en terapia intensiva (0:45) con un diagnóstico muy reservado”, indicó Morales.

 

Morales manifestó que ambos aprehendidos serán procesados por dos delitos, homicidio culposo, por la muerte de la joven, y lesiones culposas, por la menor herida que continúa hospitalizada.

“Es en este sentido que estimamos que la audiencia se va a realizar en las próximas horas o mañana, en de la mañana, donde el Ministerio Público va a hacer una promesa que va a llegar a la verdad. En materia de derecho van a ser citados la totalidad de las personas que hayan intervenido en la organización de este evento”, añadió la autoridad.

 

La familia de la menor hospitalizada, piden apoyo para poder cubrir los gastos de curación, es estudiante de una unidad educativa de Huanuni, y vino a la fiesta con su prima, quien falleció.

