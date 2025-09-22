Avalancha humana: “Más les importó el rédito económico antes que la seguridad”, dice el fiscal de Oruro

El Ministerio Público citará a todas las personas involucradas en el desarrollo de la fiesta y concierto que se desarrolló en una unidad educativa de la ciudad de Oruro, evento que se descontroló y donde se produjo una avalancha humana que provocó la muerte de una joven y dejó gravemente herida a otra menor.

El fiscal departamental, Aldo Morales, cuestionó el uso de las instalaciones educativas y el espacio que normalmente es destinado a actividades deportivas del colegio.

“El Ministerio Público va a citar a la totalidad de las personas que hayan intervenido en la organización, que no hayan tomado las medidas de seguridad pertinentes en un predio que no está construido para este tipo de fiestas, es un predio netamente deportivo, que, si bien alberga al público y para un espectáculo de un partido de fulbito, de básquet, pero no para un espectáculo donde se tiene un grupo de cantantes”, indicó Morales.

Verificarán la capacidad del campo deportivo y las medidas de seguridad que se tomaron en cuenta para el desarrollo del evento masivo.

“Es evidente de que existía una demasía en relación al público que seguía ingresando. Más les ha importado el rédito económico, toda vez que toda entrada era pagada, y menos la seguridad de los estudiantes y de las personas que se encontraban en el interior. Se ha procedido ya al secuestro de toda la documentación pertinente”, puntualizó Morales.

Anunció que se realizará una verificación de la cantidad de entradas que fueron comercializadas y cuantas personas lograron ingresar.

