La menor de 16 años que resultó herida tras una avalancha humana suscitada en una fiesta colegial de la ciudad de Oruro, continúa en proceso de recuperación, durante la noche de este pasado domingo, fue ingresada al área de terapia intensiva del Hospital Obrero.

“Ayer llegó en estado crítico, actualmente su situación es estable y hay un pronóstico favorable, no ha requerido ninguna cirugía”, informó el director del hospital, Óscar Ayala.

La menor fue sometida a diversos exámenes y afortunadamente su diagnóstico es favorable.

“No tiene lesiones periféricas. Solamente la lesión encefálica por una encefalopatía hipoxia isquémica. Consecuente a una compresión torácica. Hoy día el pronóstico de él es favorable”, agrega el reporte médico.

La paciente continúa intubada y con respiración asistida, se mantendrá en observación y se espera que continue con una evolución favorable.

Mira la programación en Red Uno Play