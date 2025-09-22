TEMAS DE HOY:
Avalancha humana en Oruro Violencia Infantil accidente de tránsito

21ºC Santa Cruz de la Sierra

18ºC La Paz

29ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Menor herida en avalancha humana sigue en terapia intensiva y se recupera

La adolescente no requirió de ninguna cirugía hasta el momento, según el reporte médico.

Silvia Sanchez

22/09/2025 13:59

Imagen referencial. Captura RR.SS.
Oruro, Bolivia

Escuchar esta nota

La menor de 16 años que resultó herida tras una avalancha humana suscitada en una fiesta colegial de la ciudad de Oruro, continúa en proceso de recuperación, durante la noche de este pasado domingo, fue ingresada al área de terapia intensiva del Hospital Obrero.

“Ayer llegó en estado crítico, actualmente su situación es estable y hay un pronóstico favorable, no ha requerido ninguna cirugía”, informó el director del hospital, Óscar Ayala.

 

La menor fue sometida a diversos exámenes y afortunadamente su diagnóstico es favorable.

“No tiene lesiones periféricas. Solamente la lesión encefálica por una encefalopatía hipoxia isquémica. Consecuente a una compresión torácica. Hoy día el pronóstico de él es favorable”, agrega el reporte médico.

 

La paciente continúa intubada y con respiración asistida, se mantendrá en observación y se espera que continue con una evolución favorable.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Kuma

14:30

Chelsea vs. psg

17:00

Último nivel

18:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Kuma

14:30

Chelsea vs. psg

17:00

Último nivel

18:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD