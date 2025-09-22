TEMAS DE HOY:
“Mi hijita murió”: Las víctimas de la tragedia en Oruro eran primas y llegaron de Huanuni

La familia de las jóvenes pide ayuda económica para el tratamiento médico de la joven que persiste internada en un hospital.

Silvia Sanchez

22/09/2025 13:01

Oruro, Bolivia

Familiares de las dos jóvenes que fueron víctimas de la avalancha humana dentro de una fiesta colegial y el padre de la joven que falleció, lamentó el incidente y no encuentra consuelo ante la pérdida.

“Ha fallecido lastimosamente en un acontecimiento del Colegio Saracho, en el cual había una abundante cantidad de jóvenes que acudió a esa fiesta; además la irresponsabilidad de los que han hecho el evento, no había seguridad, no había nada de esas cosas. A consecuencia de esto, "una avalancha se fue contra mi hija y mi sobrina, las han pisoteado y mi hija ha fallecido”, indicó el padre de la víctima fatal.

 

En tanto, la sobrina del hombre, continúa internada y piden ayuda económica para su tratamiento médico.

"Ayuda para las dos personas, porque también son de escasos recursos (…) Que por favor pongan un buen oficio de su profesionalidad y ayuden a mi sobrina”, manifestó.

La víctima fatal tenía 18 años y estudiaba la carrera de Derecho, mientras que su prima de 16 años, es alumna de un colegio de Huanini.

 

