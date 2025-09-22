El terrible hecho se registró en la ciudad de Potosí, donde un niño de tres años y dos meses de edad, perdió la vida tras ser brutalmente agredido por sus tíos, quienes tenían la custodia del menor y su hermanita.

De acuerdo al reporte del Ministerio Público, el pequeño contaba con lesiones de larga data, y se presume que era víctima de agresiones desde hace un año atrás, tiempo en el que la pareja se hizo cargo del menor.

“Este tipo de violencia se ha ejercido durante un periodo de aproximadamente casi cerca de un año, porque hemos encontrado lesiones de edad antigua, pero que también se ha indagado en los centros médicos y este menor nunca recibió alguna atención médica”, afirmó el fiscal de materia, Jhonny Nina.

El menor, habría fallecido producto de un fuerte golpe con un objeto contundente y en su declaración, los tíos, justificaron su accionar y castigos, asegurando que el niño era “muy inquieto”.

“Preliminarmente en descargo de los dos familiares, señalan que el menor era inquieto, probablemente por eso como acto correctivo ejercían este tipo de violencia”, agregó Nina.

La pareja tenía bajo su cuidado al menor de 3 años y dos meses, y a su hermanita de un año y cinco meses, fueron contactados por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia debido a que se encontraban en situación de vulnerabilidad, debido a que sus padres eran bebedores consuetudinarios, y uno de ellos falleció.

Ambos ahora fueron enviados a la cárcel de Cantumarca por el delito de Infanticidio, y ahora se busca familia ampliada para la pequeña niña.

