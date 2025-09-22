Hospitalizan de emergencia a Tom Holland tras sufrir accidente en la nueva película de “Spider-Man”

En las últimas horas, se conoció que el actor Tom Holland sufrió un accidente durante la grabación de una nueva película de Spider-Man y tuvo que ser internado de urgencia.

El actor británico de 29 años, cayó y se golpeó la cabeza mientras realizaba una escena de riesgo, lo que le provocó una conmoción cerebral y fue trasladado de urgencia desde los estudios Leavesden, en Watford, Inglaterra, a un hospital cercano, donde recibió atención médica especializada.

El accidente se produjo durante la filmación de Spider-Man: Brand New Day, cuyo estreno está previsto para julio del 2026.

También se conoce que una mujer, que sería la doble de riesgo de Holland, también fue llevada en ambulancia al hospital tras el accidente.

El accidente podría derivar en una investigación por parte del organismo de seguridad laboral británico, que suele intervenir en este tipo de situaciones para determinar si se cumplieron todos los protocolos.

