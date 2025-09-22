TEMAS DE HOY:
Abogado acribillado Avalancha humana en Oruro ABUSO SEXUAL

20ºC Santa Cruz de la Sierra

13ºC La Paz

23ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Tendencias

Hospitalizan de emergencia a Tom Holland tras sufrir accidente en la nueva película de “Spider-Man”

La filmación se suspendió ya que el actor sufrió un severo golpe en la cabeza.

Silvia Sanchez

22/09/2025 11:05

Imagen referencial. Captura RR.SS.
Inglaterra

Escuchar esta nota

En las últimas horas, se conoció que el actor Tom Holland sufrió un accidente durante la grabación de una nueva película de Spider-Man y tuvo que ser internado de urgencia.

El actor británico de 29 años, cayó y se golpeó la cabeza mientras realizaba una escena de riesgo, lo que le provocó una conmoción cerebral y fue trasladado de urgencia desde los estudios Leavesden, en Watford, Inglaterra, a un hospital cercano, donde recibió atención médica especializada.

El accidente se produjo durante la filmación de Spider-Man: Brand New Day, cuyo estreno está previsto para julio del 2026.

También se conoce que una mujer, que sería la doble de riesgo de Holland, también fue llevada en ambulancia al hospital tras el accidente.

El accidente podría derivar en una investigación por parte del organismo de seguridad laboral británico, que suele intervenir en este tipo de situaciones para determinar si se cumplieron todos los protocolos.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

14:30

Chelsea vs. psg

17:00

Último nivel

18:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

14:30

Chelsea vs. psg

17:00

Último nivel

18:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD