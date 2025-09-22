“Todos pasaron sobre ella”; Investigan avalancha que dejó una estudiante fallecida en Oruro

Personal de la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia de la ciudad de Oruro, acompañan el proceso de investigación en torno a la muerte de una estudiante durante una fiesta de una unidad educativa.

Según el reporte preliminar, una gran cantidad de adolescentes formaron parte de la actividad y en medio de la fiesta, empezó el movimiento de gente y descontrol.

“Hasta ahora tenemos conocimiento de que hay una menor fallecida y una menore que está en terapia intensiva, no tenemos conocimiento de otras personas heridas y no tenemos la identidad de ambas menores, están sin identificación, no hay celulares”, señaló Karina Gutiérrez, directora de la DIO de Oruro.

Gutiérrez lamentó el incidente, y señaló que, durante la fiesta, hubo descontrol y una gran cantidad de gente, habría pasado por encima de la víctima.

“Se ha producido el hecho acá en esta unidad educativa, en una avalancha humana, por ella han pasado un sinfín de gente, la han pisado y le han causado la muerte”, agregó la funcionaria.

Otra menor de edad que también resultó herida permanece en la Unidad de Terapia Intensiva del hospital Obrero, y buscan identificarla para contactar a sus familiares, según se indicó, la adolescente tendría aproximadamente 16 años, y cuenta con un tatuaje en el brazo.

El hecho se encuentra en proceso de investigación y se aguarda un reporte policial con los pormenores del hecho.

