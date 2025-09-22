¡Superamos la meta! La Teletón 2025 recaudó más de 3 millones de bolivianos

La Teletón 2025 de Unicef superó la meta y objetivo fijado, y logró recaudar más de 3 millones de bolivianos, todo fue posible gracias a la solidaridad de la población, que respondió al llamado de la niñez.

La campaña de este domingo 21 de septiembre contó con un evento y show en vivo durante el desarrollo de la Expocruz, donde participaron reconocidos artistas nacionales e internacionales.

“Gracias a Unicef y Red Uno, además de las empresas, esto es Expocruz, es la gente solidaria y donde hacemos negocios y cultura, pero pensamos en la niñez y su desarrollo”, señaló Jean Pierre Antelo, presidente de Fexpocruz.

También se hizo un reconocimiento al trabajo de Red Uno de Bolivia, que desarrolló una transmisión ininterrumpida para mostrar cada uno de los detalles de la campaña de solidaridad, con un despliegue impresionante de personal.

“Realmente hemos hecho historia esta noche, gracias a ustedes por haberse convertido en héroes y heroínas de la niñez, y haber sobrepasado el objetivo, y esos recursos se convertirán en vacunas, salud y educación para nuestros niños”, expresó Joaquín Pereira, gerente de Red Uno de Bolivia.

Finalmente, desde Unicef agradecieron la solidaridad de los bolivianos, resaltaron el trabajo de las empresas aliadas, entre ellos Red Uno, Fexpocruz, Imcruz y otras que formaron parte de la Teletón 2025.

“Agradecer a Red Uno, a la familia de Fexpocruz, Imcruz y a todas las empresas, artistas que nos han regalado momentos mágicos, esta noche claramente agradecer a todos los bolivianos que se transformaron en héroes de la niñez, porque gracias a ustedes hemos logrado que más de 3 millones de bolivianos, con lo que algunos sueños de niños y adolescentes vulnerables, podrán cumplirse”, manifestó Katya Marino, representante de Unicef.

Tras haberse establecido el monto recaudado, también se realizó el sorteo de un auto cero kilómetros entre todos los aportantes, y el premio se fue hasta la ciudad de Cochabamba.

