Mario Anglarill: “La innovación agroindustrial es la clave para que Bolivia deje de importar materias primas”

Durante el panel AgroFuturo Bolivia, realizado en el marco del Encuentro Visión Bolivia 2025, el empresario Mario Anglarill destacó el enorme potencial del país para transformar su producción agropecuaria mediante la innovación y la industrialización, con el objetivo de dejar atrás la dependencia de las importaciones de materias primas.

“La innovación agroindustrial es la clave para que Bolivia deje de importar materias primas. Nuestro país tiene una base agropecuaria sólida, pero aún exportamos materia prima”, afirmó el empresario.

Anglarill señaló que Bolivia ya cuenta con los pilares necesarios para dar un salto hacia la transformación productiva: productores, industria y conocimiento. Sin embargo, enfatizó que el desafío pendiente es industrializar lo que el país produce para generar valor agregado, empleo y competitividad.

“Hoy tenemos la base, los productores, la industria y el conocimiento; lo que nos falta es transformar lo que producimos”, agregó.

Asimismo, señaló que existen otros sectores con un gran potencial de desarrollo, como la fruticultura, que aún no está siendo plenamente industrializada, y el rubro vitivinícola, que genera un importante valor agregado y puede posicionarse en los mercados internacionales.

Anglarill hizo un llamado a promover la industrialización en todos los niveles, a través de alianzas público-privadas que impulsen inversiones, innovación tecnológica y políticas de apoyo al sector productivo.

“Se tiene que promover la industrialización para poder exportar a otros países. Necesitamos alianzas público-privadas que nos permitan transformar la materia prima en productos con valor y marca boliviana”, concluyó.

El panel AgroFuturo Bolivia reunió a empresarios, expertos y autoridades del sector agroindustrial, quienes coincidieron en que la industrialización sostenible y la innovación tecnológica son pilares esenciales para construir una Bolivia productiva y competitiva.

