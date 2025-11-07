TEMAS DE HOY:
ORNATO PÚBLICO Agresión sexual Violento asalto

31ºC Santa Cruz de la Sierra

18ºC La Paz

32ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Economía

¿Cuál es el futuro energético de Bolivia?: Esto dijo Mariano Ferrari en el encuentro empresarial ‘Visión Bolivia 2025’

El CEO de Repsol indicó que existen grandes oportunidades en el subsuelo boliviano; solo falta ser competitivos.

Naira Menacho

07/11/2025 13:28

Foto: Red Uno de Bolivia.
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Tras un análisis realizado al futuro energético en el país, tema desglosado en el panel ‘Horizonte Energético’ en el encuentro empresarial, Marino Ferrari, CEO de Repsol, Bolivia, aseguró que existe una necesidad urgente de atenuar el decline de la producción de gas.

“El año que viene se producirá 10% menos de gas. Eso requiere conectar los reservorios con los pozos y para ello se necesitan realizar inversiones. En Bolivia sabemos cómo se hace, tenemos la capacidad instalada y un buen rol público; sin embargo, hay que mejorar la interacción pública-privada”, señaló Ferrari.

El CEO de Repsol indicó que existen grandes oportunidades en el subsuelo boliviano; solo falta ser competitivos.

“Las compañías que están aquí hemos sabido navegar la situación porque confiamos en el país y vemos oportunidades”, afirmó.

Ferrari resaltó que para una Bolivia competitiva se necesita seguridad jurídica y estabilidad institucional, por lo que propone una ley de incentivos a corto plazo para evitar la declinación de la producción.

“Con la reafirmación del nuevo gobierno de que la Ley de Hidrocarburos será una de sus prioridades, estamos seguros de que esto nos ayudará a atenuar la declinación y a revertirla”, puntualizó Ferrari.

 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD