¿Cuál es el futuro energético de Bolivia?: Esto dijo Mariano Ferrari en el encuentro empresarial ‘Visión Bolivia 2025’

Tras un análisis realizado al futuro energético en el país, tema desglosado en el panel ‘Horizonte Energético’ en el encuentro empresarial, Marino Ferrari, CEO de Repsol, Bolivia, aseguró que existe una necesidad urgente de atenuar el decline de la producción de gas.

“El año que viene se producirá 10% menos de gas. Eso requiere conectar los reservorios con los pozos y para ello se necesitan realizar inversiones. En Bolivia sabemos cómo se hace, tenemos la capacidad instalada y un buen rol público; sin embargo, hay que mejorar la interacción pública-privada”, señaló Ferrari.

El CEO de Repsol indicó que existen grandes oportunidades en el subsuelo boliviano; solo falta ser competitivos.

“Las compañías que están aquí hemos sabido navegar la situación porque confiamos en el país y vemos oportunidades”, afirmó.

Ferrari resaltó que para una Bolivia competitiva se necesita seguridad jurídica y estabilidad institucional, por lo que propone una ley de incentivos a corto plazo para evitar la declinación de la producción.

“Con la reafirmación del nuevo gobierno de que la Ley de Hidrocarburos será una de sus prioridades, estamos seguros de que esto nos ayudará a atenuar la declinación y a revertirla”, puntualizó Ferrari.

