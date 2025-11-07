TEMAS DE HOY:
Economía

“Se acaban los avasallamientos y la corrupción”, aseguró el vicepresidente electo Edmand Lara

Edmad Lara destacó es esfuerzo, la innovación y el compromiso de Santa Cruz. 

Naira Menacho

07/11/2025 11:51

El vicepresidente electo de Bolivia, Edmand Lara, estuvo presente en el encuentro empresarial ‘Visión Bolivia 2025’ para enviar al empresariado nacional una fuerte señal de apoyo y asegurar la seguridad jurídica de sus inversiones al asegurar que, en el gobierno de Rodrigo Paz, se acabarán los avasallamientos y la corrupción de las instituciones públicas, legado que dejó el gobierno del Movimiento Al Socialismo.

“Volverá el Estado de Derecho y vamos a garantizar la inversión nacional y extranjera con seguridad jurídica, con respeto a la propiedad privada y ventajas tributarias”, sostuvo Lara.

El vicepresidente señaló que, al igual que Paraguay, país donde muchos bolivianos migraron, se realizará un modelo económico similar para atraer las inversiones.

“Hoy, como boliviano, Santa Cruz es un esfuerzo de innovación y compromiso para Bolivia, pero no está sola; cada región aporta al desarrollo. Nuestro gobierno viene a apoyar a todos los que producen empleo. Heredamos desafíos económicos, pero tenemos esperanza y talento; dejemos de hablar de crisis, hablemos de renacer y producir más, exportar más y confiar más. El Estado será un aliado, no un obstáculo”, afirmó Lara en su discurso.   

 

 

