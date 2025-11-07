Diputado argentino alerta sobre Salta como puerta de ingreso de drogas desde Bolivia

Una avioneta procedente de Bolivia fue interceptada en el territorio argentino de Rosario de la Frontera, transportando casi 365 kilos de cocaína, en un operativo que culminó con la aprehensión de cuatro personas: dos ciudadanos bolivianos y dos argentinos.

El diputado provincial de Salta, Gustavo Orozco, destacó que este tipo de incidentes no son hechos aislados.

“Hace muchos años venimos denunciando esta situación en la zona. En los últimos 20 años estos hechos han sido constantes, y en los últimos seis años se han secuestrado cerca de siete avionetas en nuestra provincia”, explicó.

Orozco alertó sobre la gravedad del problema del narcotráfico en Salta, considerando que esta provincia se ha convertido en “el primer puerto de ingreso de estas avionetas” que transportan drogas desde Bolivia.

Según el legislador, los vuelos clandestinos tienen como destino final Rosario de la Frontera, donde la cocaína es “enfriada” antes de ser enviada al centro de Argentina y, finalmente, a los puertos de Santa Fe y Buenos Aires. Desde allí, gran parte de la droga se distribuye hacia otros mercados del exterior.

Se conoce que, gran parte del cargamento fue hallado enterrado, mientras que el resto permanecía en el interior de la aeronave.

Orozco indicó que ambos hallazgos corresponden al mismo cargamento, que “se presume pertenece a una banda de Sinaloa”, dado que la droga llevaba el mismo sello.

