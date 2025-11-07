Aumento del pasaje a Bs. 3 en Valle Sánchez genera malestar entre los vecinos

Vecinos de la zona de Valle Sánchez se encuentran molestos por el aumento de tarifas y la suspensión del servicio de transporte público en la zona, generando perjuicidios en sus actividades diarias.

Según los vecinos, el precio del pasaje pasó de 2 a 2,50, y ahora de un momento a otro se está cobrando 3 bolivianos sin que se haya consultado previamente con las juntas vecinales.

Además, hoy, 6 de noviembre, el servicio fue suspendido completamente, lo que afectó a muchas personas.

"Hoy no salió ningún micro", cuenta un dirigente del barrio, quien se mostró preocupado por el impacto de la suspensión, especialmente en los estudiantes. "No fueron al colegio porque no había micro ni trufi. Tuve que mandarlos en una camioneta", agrega una madre de familia, visiblemente afectada por la situación.

El mal estado de los vehículos también fue señalado por algunos residentes. "Uno sube al micro, quiere agarrarse, y termina cayéndose por el mal estado de los vehículos", expresó una vecina de la tercera edad.

Por su parte, un chofer de la línea explicó que la decisión de suspender el servicio fue tomada por los dirigentes del sector debido a la falta de consenso con los usuarios sobre el nuevo precio del pasaje.

“El dirigente nos dijo que no íbamos a salir porque la gente no está de acuerdo con pagar los nuevos precios”, afirmó el conductor.

