"El tumor no espera": Madre en Colombia vendió todo para darle a su hijo una oportunidad de vivir

Milvia Niño es una madre colombiana que ha demostrado una determinación inquebrantable en su lucha por salvar la vida de su hijo Daniel Cubides, quien enfrenta una enfermedad terminal.

A sus 24 años, Daniel tiene tres tumores en el pecho, y su vida está en riesgo. Sin embargo, tras meses de gestiones fallidas en Colombia, donde los médicos solo ofrecían cuidados paliativos, Milvia decidió cruzar fronteras en busca de una solución.

“Después de meses en los que, en las clínicas en Colombia, solo nos ofrecían cuidados paliativos para que Daniel ‘muriera sin dolor’, aquí nos devolvieron la esperanza”, explicó Milvia Niño en una de sus publicaciones. Con la firme intención de salvar a su hijo, vendió todas sus pertenencias y comenzó una campaña de recaudación de fondos bajo el nombre de ‘Darle un suspiro a Daniel’.

El objetivo era conseguir los recursos necesarios para que su hijo pudiera recibir el tratamiento médico en México.

El viaje a México se concretó en octubre y un especialista les ofreció una alternativa que podría salvarle la vida: una cirugía que le permitiría retirar hasta el 90 % de los tumores que afectan su salud.

El costo de la intervención ascendía a los 70 mil dólares, una cifra muy difícil de alcanzar para la familia. No obstante, gracias a las donaciones de amigos, familiares y otras personas solidarias, Milvia logró reunir 26 mil.

“Cada aporte, por pequeño que sea, se transforma en vida, en tiempo, en esperanza. Y si no pueden donar, compartir también salva”, afirmó la madre en sus redes sociales.

El 24 de octubre, Daniel fue sometido a su primera cirugía en México. A pesar de los riesgos, la intervención fue un éxito parcial, y el joven comenzó a mostrar signos de mejoría. “Ya Daniel respira mucho mejor. Ya empezó a comer, a hacer sus ejercicios y terapias. Está alimentándose por sondas. Eso lo ayuda porque estaba muy desnutrido”, comentó Milvia, quien no ocultó su emoción al ver cómo su hijo comenzaba a recuperarse.

No obstante, el camino hacia la recuperación está lejos de concluir. Daniel debe someterse a una segunda cirugía, una intervención vital para completar el tratamiento y darle una oportunidad real de sobrevivir. Pero los fondos para cubrir esta operación aún no están disponibles.

“Falta una segunda cirugía y no tengo el dinero. Por favor, ayúdenme. No dejen a Daniel a mitad de camino. Está muy emocionado. Esta segunda cirugía es terminar el tratamiento y darle una oportunidad de vivir”, pidió Milvia en sus redes sociales.

