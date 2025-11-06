TEMAS DE HOY:
fatal accidente al oriente Universitaria suplicó por su vida Violencia a la Mujer

23ºC Santa Cruz de la Sierra

9ºC La Paz

20ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Madre de menor asaltada pide justicia: "Lo poco que teníamos, se lo arrebató"

Un delincuente en bicicleta interceptó a la menor y, con un cuchillo, le robó su celular y 350 bolivianos. La familia, de escasos recursos pide apoyo psicológico para su hija.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

06/11/2025 8:53

La mamá de la menor pide apoyo psicológico para su hija, que se encuentra afectada tras el hecho.
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Una menor de edad fue víctima de un asalto a mano armada mientras regresaba a su domicilio en la radial 26, barrio 24 de Septiembre, el pasado jueves en Santa Cruz.

Según denunció su madre, el delincuente, a bordo de una bicicleta y con mochila azul y gorra, interceptó a la menor, sacó un cuchillo y le arrebató sus pertenencias, incluyendo un teléfono celular y 350 bolivianos.

El hecho ocurrió mientras la menor se dirigía a su casa después de retirar dinero del mercado. La madre relató: "Mi niña está triste, asustada… no quiere salir de casa. Me duele porque soy madre soltera y tengo que trabajar para que comamos".

El robo afectó gravemente a la familia, que depende del dinero diario para subsistir. “Lo poco que teníamos, se lo arrebató. Tenía que estirar ese dinero como chicle para la semana”, aseguró la madre, visiblemente afectada.

Respecto al delincuente, la menor solo pudo dar detalles básicos: “Es una bici negra con parrilla atrás, llevaba barbijo y solo se veían sus ojos”, explicó la madre. La niña, según su progenitora, sigue con miedo y evita hablar del incidente: “Ya no hablen de mi mamá, me dice… Está devastada y le quedará este miedo por varios meses".

La madre hace un llamado a las autoridades: "Por favor, hagan más patrullaje, hagan su trabajo. Ellos también son padres. Hoy me tocó a mí pasar este trago amargo".

La familia solicita apoyo psicológico para la menor. Quienes deseen ayudar pueden comunicarse al número 608 170 81.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

07:00

El mañanero

09:30

El chapulin colorado

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

07:00

El mañanero

09:30

El chapulin colorado

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD