Madre de menor asaltada pide justicia: "Lo poco que teníamos, se lo arrebató"

Una menor de edad fue víctima de un asalto a mano armada mientras regresaba a su domicilio en la radial 26, barrio 24 de Septiembre, el pasado jueves en Santa Cruz.

Según denunció su madre, el delincuente, a bordo de una bicicleta y con mochila azul y gorra, interceptó a la menor, sacó un cuchillo y le arrebató sus pertenencias, incluyendo un teléfono celular y 350 bolivianos.

El hecho ocurrió mientras la menor se dirigía a su casa después de retirar dinero del mercado. La madre relató: "Mi niña está triste, asustada… no quiere salir de casa. Me duele porque soy madre soltera y tengo que trabajar para que comamos".

El robo afectó gravemente a la familia, que depende del dinero diario para subsistir. “Lo poco que teníamos, se lo arrebató. Tenía que estirar ese dinero como chicle para la semana”, aseguró la madre, visiblemente afectada.

Respecto al delincuente, la menor solo pudo dar detalles básicos: “Es una bici negra con parrilla atrás, llevaba barbijo y solo se veían sus ojos”, explicó la madre. La niña, según su progenitora, sigue con miedo y evita hablar del incidente: “Ya no hablen de mi mamá, me dice… Está devastada y le quedará este miedo por varios meses".

La madre hace un llamado a las autoridades: "Por favor, hagan más patrullaje, hagan su trabajo. Ellos también son padres. Hoy me tocó a mí pasar este trago amargo".

La familia solicita apoyo psicológico para la menor. Quienes deseen ayudar pueden comunicarse al número 608 170 81.

