Minuto a minuto: Bolivia (0) vs Italia (2) por el Mundial Sub 17

Bolivia está obligada a ganar para tener chances se avanzar a la siguiente fase del campeonato.
06/11/2025 9:07
Comienza la segunda jornada para el Grupo A del Mundial Sub 17. Este jueves, la 'Verde' buscará ante Italia recuperarse tras la derrota por 3-1 ante Sudáfrica en su debut. Por su parte, la selección italiana llega motivada luego de vencer 1-0 al anfitrión, Catar.
Sigue acá en vivo:
