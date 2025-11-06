TEMAS DE HOY:
Mundial sub 17

Minuto a minuto: Bolivia (0) vs Italia (2) por el Mundial Sub 17

Bolivia está obligada a ganar para tener chances se avanzar a la siguiente fase del campeonato.

Miguel Ángel Roca Villamontes

06/11/2025 9:07

Comienza la segunda jornada para el Grupo A del Mundial Sub 17. Este jueves, la 'Verde' buscará ante Italia recuperarse tras la derrota por 3-1 ante Sudáfrica en su debut. Por su parte, la selección italiana llega motivada luego de vencer 1-0 al anfitrión, Catar.

Sigue acá en vivo:

Sigue el minuto a minuto

