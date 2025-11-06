Un accidente vial con graves consecuencias se registró en San Petersburgo, donde una mujer que conducía un vehículo de alquiler por minutos atropelló a un inspector de tránsito tras, supuestamente, confundir los pedales del automóvil.

El suceso se viralizó rápidamente en redes sociales, donde circula un video captado por una cámara de seguridad que muestra el momento exacto del incidente. Según el reporte, el oficial se encontraba atendiendo otro accidente y le había solicitado a la conductora mover el vehículo cuando ocurrió el atropello.

La conductora, al parecer, confundió el pedal del freno con el acelerador, provocando que el coche se precipitara repentinamente contra el agente, quien terminó siendo "prensado" entre la camioneta de alquiler y otro vehículo detenido.

El inspector de tránsito fue trasladado de emergencia a un hospital local, donde su estado fue reportado como grave. Los médicos confirmaron que el agente sufrió una fractura de pelvis, lo que anticipa un proceso de recuperación complejo y prolongado, según informa RT y medios internacionales.

Mira la programación en Red Uno Play