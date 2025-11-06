VIDEO: Maestra suspendida tras obligar a sus alumnos a 'masajear' sus pies

Una profesora de primaria del estado de Andhra Pradesh (India) fue suspendida luego de que se viralizara un video en el que obliga a dos alumnos a darle un masaje en los pies durante horario de clases, generando indignación entre autoridades educativas y usuarios de redes sociales.

El incidente ocurrió en la escuela de la aldea de Bandapalli, en el distrito de Srikakulam. En las imágenes, captadas por uno de los estudiantes, se observa a la docente Y. Sujatha recostada en su silla, hablando por teléfono, mientras los menores, con uniforme escolar, cumplen sus órdenes. La escena, considerada negligente y abusiva por el Departamento de Educación estatal, ha provocado una fuerte reacción pública.

Ante la viralización del video, las autoridades locales actuaron rápidamente. El Departamento de Educación de Andhra Pradesh anunció la suspensión inmediata de Sujatha, acusándola de “violación reiterada de las normas de conducta y desobediencia a las instrucciones gubernamentales”.

El comunicado oficial señaló que la docente no solo utilizaba su teléfono durante las clases, sino que también delegaba tareas personales a sus alumnos, lo cual está expresamente prohibido por la normativa educativa india. “Este tipo de acciones demuestra una falta total de respeto hacia la profesión y una grave negligencia en el cumplimiento de los deberes docentes. Las escuelas deben ser espacios de aprendizaje, no de abuso o humillación”, indicó el Departamento.

El video se difundió rápidamente en plataformas como X (antes Twitter) y Facebook, donde internautas exigieron sanciones ejemplares. “Esto no es educación, es abuso de autoridad. Los niños merecen respeto, no humillación”, escribió un usuario. Otra internauta desde Hyderabad comentó: “¿Qué tipo de ejemplo puede dar una persona así a sus estudiantes? Necesitamos docentes que eduquen con el corazón, no con el ego”.

Las autoridades del distrito confirmaron la apertura de una investigación administrativa para determinar si hubo omisión o encubrimiento por parte de la dirección escolar. En caso de comprobarse negligencia institucional, podrían aplicarse sanciones adicionales contra el personal del plantel.

El comisionado de Educación de Andhra Pradesh, K. Nageswara Rao, aseguró que se reforzarán las inspecciones en escuelas públicas y privadas para “garantizar un ambiente educativo libre de abusos y con respeto hacia los derechos de los estudiantes”.

El caso ha reavivado el debate sobre la formación ética del personal educativo en India. Aunque la mayoría de los docentes actúa con profesionalismo, persisten casos aislados de maltrato o negligencia que afectan la confianza en el sistema educativo.

“Estos episodios no deben verse como simples escándalos virales, sino como síntomas de un problema más profundo: la necesidad de fortalecer la ética y la vocación de servicio en la enseñanza”, afirmó la pedagoga Rekha Mehta.

Mientras tanto, los alumnos involucrados reciben acompañamiento psicológico, y la profesora Sujatha permanecerá suspendida hasta que concluya el proceso disciplinario.

