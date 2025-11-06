"¡Gracias a Dios estoy vivo!", dijo el conductor que sobrevivió a un choque en la avenida Blanco Galindo

En horas de la noche de este miércoles, un fuerte accidente de tránsito sacudió el km 12 de la avenida Blanco Galindo, en Cochabamba, cuando un camión impactó violentamente contra un taxi, dejando importantes daños materiales en el vehículo de transporte público.

Tras la colisión, el camión terminó encunetado en una torrentera cercana. Personal de tránsito se hizo presente en el lugar para iniciar las investigaciones y determinar las responsabilidades del hecho.

El conductor del taxi, visiblemente afectado por el incidente, relató los momentos de tensión vividos: “Lamentablemente he sufrido un accidente donde el chofer del camión me impactó cuando el semáforo estaba en rojo. Si no hubiera maniobrado rápidamente, el auto podría haber quedado aplastado por el camión. Gracias a Dios estoy con vida. El chofer del camión estaba mareado y con aliento alcohólico; además, en la cabina se encontraron varias bebidas alcohólicas. No hubo heridos, solo daños materiales, pero espero que se haga responsable y reponga mi vehículo”, señaló.

El hecho se encuentra en proceso de investigación para determinar responsabilidades.

