El gol con clase de Maraude: el primer tanto de Bolivia en el Mundial Sub-17 de Catar 

Aunque el debut de Bolivia en el Mundial Sub-17 de Catar terminó con una derrota ante Sudáfrica, hubo un momento que encendió el orgullo nacional: el gol de Jesús Maraude, el número 10 de la “Verde”, que marcó con una definición de lujo desde el punto penal.

La jugada fue revisada por el VAR, que confirmó la infracción dentro del área al minuto 71. Maraude tomó el balón con determinación y ejecutó el penal con frialdad, a lo Panenka, picando suavemente el balón al centro del arco para descontar en el marcador.

Ese tanto de Maraude no solo significó el primero de Bolivia en Catar, sino el primero en su regreso a la participación mundialista en la categoría Sub-17 después de 38 años. Además, la definición también fue una muestra de la personalidad y calidad técnica de una nueva generación que busca hacerse un lugar en la historia del fútbol boliviano.

Pese al resultado adverso, el gol de Maraude se viralizó rápidamente en redes sociales, donde hinchas y medios internacionales destacaron la audacia del joven capitán y la elegancia de su ejecución.

La “Verde” ahora se prepara para enfrentar a Italia este jueves, con la ilusión de que ese gol sea el punto de partida de una reacción en el torneo.

