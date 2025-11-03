“Que disfrute”: el mensaje del padre de Jesús Maraude, capitán de la selección boliviana Sub-17

Cuando faltan pocas horas para el debut de la selección boliviana Sub-17 en el Mundial de Catar, la expectativa crece en todo el país. En medio del entusiasmo, surgen mensajes de aliento para los jóvenes futbolistas de La Verdecita, que este lunes afrontarán su primer partido ante Sudáfrica.

Uno de los protagonistas más esperados del plantel es el capitán Jesús Maraude, y su padre, Juan Maraude, exjugador de fútbol, compartió sus palabras de apoyo antes del gran día.

“Hace más o menos una hora tuvimos una llamadita cortita. Lo vi bastante tranquilo. Como siempre, antes de jugar me llama y le doy tranquilidad. Le dije que disfrute, que haga lo que hace siempre, y que nos represente de la mejor manera, como lo viene haciendo”, contó emocionado Juan Maraude.

El exdelantero destacó el compromiso de su hijo y aseguró que está cumpliendo el sueño que comparten miles de jóvenes futbolistas bolivianos.

“Siempre quiso jugar en la selección. Siempre tuvo más cabeza que yo. Jugar un Mundial con la camiseta de Bolivia fue su sueño, y a los 17 se le dio. Está cumpliendo el sueño de muchos chicos”, añadió con orgullo.

La cuenta regresiva para el estreno mundialista de La Verdecita se vive con entusiasmo en todo el país. Este lunes, a partir de las 08:30 (hora boliviana), más de 12 millones de bolivianos acompañarán el debut de la selección ante Sudáfrica en el Mundial Sub-17 de Catar, con la esperanza de ver a una nueva generación dejar su huella en la historia del fútbol nacional.

