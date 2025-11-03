La selección boliviana Sub-17, dirigida por el técnico Jorge Perrota debutará este lunes ante Sudáfrica en el Grupo A. El torneo reúne a 48 selecciones y se disputará del 3 al 27 de noviembre.
03/11/2025 8:54
Escuchar esta nota
La selección boliviana Sub-17 cerró su preparación en Catar y se alista para su debut en el Mundial de la categoría, donde enfrentará a Sudáfrica este lunes a las 08:30 (hora boliviana). El encuentro será transmitido por la señal de Red Uno.
La Verdecita forma parte del Grupo A, junto a Italia, Sudáfrica y el anfitrión Catar. El técnico Jorge Perrota confía en un buen arranque de su equipo y en poder competir de igual a igual frente a rivales de jerarquía.
El formato del torneo
El Mundial Sub-17 contará con la participación récord de 48 selecciones, divididas en 12 grupos de cuatro equipos cada uno. La fase de grupos se disputará entre el 3 y el 27 de noviembre.
Esta ampliación de cupos permitió que selecciones emergentes como Fiyi, Tayikistán o Zambia accedieran al torneo, lo que abre la posibilidad de ver nuevas promesas del fútbol juvenil.
A lo largo de la historia de la competencia, Nigeria es el máximo ganador con 5 títulos, seguido por Brasil (4). Detrás se ubican México y Ghana con 2 coronas, mientras que Francia, Alemania, Rusia, Arabia Saudita, Suiza e Inglaterra completan la lista de campeones con una consagración cada uno.
Los grupos del Mundial Sub-17 de Catar
Grupo A: Catar, Italia, Sudáfrica y Bolivia
Grupo B: Japón, Marruecos, Nueva Caledonia y Portugal
Grupo C: Senegal, Croacia, Costa Rica y Emiratos Árabes
Grupo D: Argentina, Bélgica, Túnez y Fiyi
Grupo E: Inglaterra, Venezuela, Haití y Egipto
Grupo F: México, Corea del Sur, Costa de Marfil y Suiza
Grupo G: Alemania, Colombia, El Salvador y Corea del Norte
Grupo H: Brasil, Honduras, Indonesia y Zambia
Grupo I: Estados Unidos, Burkina Faso, Tayikistán y República Checa
Grupo J: Paraguay, Uzbekistán, Panamá e Irlanda
Grupo K: Francia, Chile, Canadá y Uganda
Grupo L: Malí, Nueva Zelanda, Austria y Arabia Saudita
El fixture de Bolivia
Fecha 1:
Lunes 3 de noviembre — Bolivia vs. Sudáfrica
08:30 (hora boliviana)
Estadio: Aspire Academy (Catar)
Fecha 2:
Jueves 6 de noviembre — Bolivia vs. Italia
08:30 (hora boliviana)
Estadio: Aspire Academy (Catar)
Fecha 3:
Domingo 9 de noviembre — Bolivia vs. Catar
11:45 (hora boliviana)
Estadio: Aspire Academy (Catar)
Mira la programación en Red Uno Play
08:00
10:50
12:25
14:00
15:00
15:45
08:00
10:50
12:25
14:00
15:00
15:45