La selección boliviana Sub-17 cerró su preparación en Catar y se alista para su debut en el Mundial de la categoría, donde enfrentará a Sudáfrica este lunes a las 08:30 (hora boliviana). El encuentro será transmitido por la señal de Red Uno.

La Verdecita forma parte del Grupo A, junto a Italia, Sudáfrica y el anfitrión Catar. El técnico Jorge Perrota confía en un buen arranque de su equipo y en poder competir de igual a igual frente a rivales de jerarquía.

El formato del torneo

El Mundial Sub-17 contará con la participación récord de 48 selecciones, divididas en 12 grupos de cuatro equipos cada uno. La fase de grupos se disputará entre el 3 y el 27 de noviembre.

Esta ampliación de cupos permitió que selecciones emergentes como Fiyi, Tayikistán o Zambia accedieran al torneo, lo que abre la posibilidad de ver nuevas promesas del fútbol juvenil.

A lo largo de la historia de la competencia, Nigeria es el máximo ganador con 5 títulos, seguido por Brasil (4). Detrás se ubican México y Ghana con 2 coronas, mientras que Francia, Alemania, Rusia, Arabia Saudita, Suiza e Inglaterra completan la lista de campeones con una consagración cada uno.

Los grupos del Mundial Sub-17 de Catar

Grupo A: Catar, Italia, Sudáfrica y Bolivia

Grupo B: Japón, Marruecos, Nueva Caledonia y Portugal

Grupo C: Senegal, Croacia, Costa Rica y Emiratos Árabes

Grupo D: Argentina, Bélgica, Túnez y Fiyi

Grupo E: Inglaterra, Venezuela, Haití y Egipto

Grupo F: México, Corea del Sur, Costa de Marfil y Suiza

Grupo G: Alemania, Colombia, El Salvador y Corea del Norte

Grupo H: Brasil, Honduras, Indonesia y Zambia

Grupo I: Estados Unidos, Burkina Faso, Tayikistán y República Checa

Grupo J: Paraguay, Uzbekistán, Panamá e Irlanda

Grupo K: Francia, Chile, Canadá y Uganda

Grupo L: Malí, Nueva Zelanda, Austria y Arabia Saudita

El fixture de Bolivia

Fecha 1:

Lunes 3 de noviembre — Bolivia vs. Sudáfrica

08:30 (hora boliviana)

Estadio: Aspire Academy (Catar)

Fecha 2:

Jueves 6 de noviembre — Bolivia vs. Italia

08:30 (hora boliviana)

Estadio: Aspire Academy (Catar)

Fecha 3:

Domingo 9 de noviembre — Bolivia vs. Catar

11:45 (hora boliviana)

Estadio: Aspire Academy (Catar)

