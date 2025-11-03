“¡Me trajeron serenata!”: la influencer Albertina Sacaca vivió emotivo momento en Oaxaca

“¡Me trajeron serenata!”, exclamó emocionada Albertina Sacaca, la joven influencer boliviana, tras recibir por primera vez un gesto que —según confesó— siempre había soñado.

Durante su visita a Oaxaca (México), Albertina fue sorprendida por un grupo de mariachis que llegaron acompañados de un joven admirador, quien además le obsequió flores. En el video compartido por la propia creadora de contenido, se escucha al joven decir con humor:

“Albertina, mi amor, no importa que me des de comer toda la semana, sal, mi amor”.

La influencer explicó que había comentado a uno de sus amigos que nunca antes le habían llevado una serenata, y le pidió que algún día lo hiciera, sin imaginar que cumpliría su deseo de una manera tan especial.

Como parte de la tradición local, le indicaron que debía invitar tamales (humintas) con chocolatada a quienes participaron de la serenata, gesto típico de agradecimiento en esa región.

La emotiva escena ocurrió durante la celebración del Día de los Muertos, en el municipio de Ejutla de Crespo, donde se realiza la tradicional “Noche de Serenatas”, una jornada en la que los pobladores llevan música, flores y obsequios a sus seres queridos, amistades o parejas.

En esta fecha, los mariachis recorren las calles sobre vehículos con equipos de sonido, llenando de música y color las celebraciones.

Video:

Mira la programación en Red Uno Play