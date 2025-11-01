“Una reina total”: María Becerra deslumbra con su cambio de look y fotos en bikini

María Becerra encendió las redes con una producción de fotos en bikini de leopardo. A poco de presentarse en el estadio de River Plate, el 12 y 13 de diciembre, la artista mostró un look completamente renovado: cabello largo, oscuro y con rulos.

“Con muchas ganas de armar una linda fiestita”, escribió junto a la publicación, una frase breve pero sugerente que despertó la curiosidad de sus seguidores.

En cuestión de horas, el posteo superó las 700 mil reacciones y acumuló más de cinco mil comentarios. Con casi 15 millones de seguidores atentos a cada movimiento, Becerra recibió una oleada de elogios: “Qué mujer”, “Qué bien te ves” y “Una reina total”, fueron algunos de los mensajes más repetidos.

Detrás de las imágenes, muchos fanáticos especularon que este cambio de imagen podría ser una pista de lo que la cantante está preparando para sus esperados recitales en el Monumental.

LAS FOTOS:

Imagen captura RR.SS.

Imagen captura RR.SS.

Imagen captura RR.SS.

Mira la programación en Red Uno Play