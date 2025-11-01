“Te amo, bebé. Me morí de amor con esto”: encuentran cuaderno secreto de ‘Señor J’, acusado del triple crimen, con datos reveladores

Mientras avanza la investigación, se conocieron las anotaciones del cuaderno del “Señor Jota”, el presunto autor intelectual del triple crimen de Florencio Varela.

Según el medio TN, la Justicia encontró un cuaderno de tapa blanda verde en donde Joseph Freyser Cubas Zavaleta guardaba números de teléfono, indicaciones y hasta cartas de amor.

Dentro de los papeles que están en manos de la Justicia, hay extensos listados de celulares y correos electrónicos. En una de las notas se lee, además del número, un mensaje: “Para lo que necesite, escriba y arreglamos”.

¿Qué encontraron en el cuaderno de ‘Señor J’?

También hay algunas declaraciones de amor. “Te amo, bebé. Me morí de amor con esto”, escribió alguien en un papel.

Una carta pequeña llamó la atención, ya que data del 22 de septiembre, dos días después del brutal triple crimen. “Me encanta todo con vos, mi Jota. Ricura de hombre”, expresó la mujer que, a diferencia del resto de las notitas cariñosas, está firmada por “tu colombiana”. En otro papel, con una dedicatoria más extensa y más sentimental, se lee “M y J”.

Asimismo, hay anotaciones de localidades como Adrogué, Rafael Calzada y José Mármol, y listas con los precios que pagaron por consumos: “Seis empanadas de carne, un shampú, dos pizzas, dos budines, dos gaseosas, jamón, cigarrillos”.

Cubas Zavaleta está acusado de haber ordenado el triple crimen desde la cárcel. Le adjudican haber sido el autor intelectual del delito y, a su vez, haber seguido el ataque a través de la transmisión en vivo. Además, sería el dueño de la droga robada, el hecho que para los investigadores fue el móvil de la masacre.

Por el momento en la causa hay 11 detenidos y tres continúan prófugos. Se cree que con el correr de los días se identifiquen a más personas vinculadas a la causa.

