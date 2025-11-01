Ayudemos a Gustavo: El voluntario necesita una cirugía urgente para no perder la vista

Gustavo Vaca, reconocido voluntario que durante 18 años ha brindado ayuda social a niños con cáncer en el Hospital Oncológico de Santa Cruz, enfrenta hoy una emergencia médica que pone en riesgo su visión.

A sus 38 años, Vaca sufre un desprendimiento de retina en el ojo izquierdo, una condición oftalmológica grave que requiere cirugía inmediata para evitar la pérdida permanente de la vista. La intervención tiene un costo de 35 mil bolivianos, pero hasta la fecha solo se han recaudado 11 mil.

El voluntario relató que su situación comenzó el pasado viernes, cuando sufrió un mareo y perdió la vista de manera súbita. “Al otro día fui al oftalmólogo, me hicieron los estudios y se veía un sangrado y el desprendimiento de mi retina”, explicó, enfatizando la urgencia de la operación. Todos los estudios médicos están listos, y lo único que falta es el apoyo económico para poder entrar al quirófano.

Gustavo Vaca hizo un llamado a la población de Santa Cruz para que lo puedan ayudar a cubrir los gastos de la cirugía. “La vida me pone esta prueba después de conocer y ayudar a tantos niños y personas con discapacidades. Hoy nos toca pedir a la población que nos dé un granito de arena. Esto es una prueba que Dios nos da para fortalecer la fe y seguir adelante”, afirmó.

“Necesito la cirugía porque no hay otra alternativa y tengo que hacerla cuanto antes", dijo. Las personas que deseen ayudar a Gustavo pueden comunicarse a los números 78004055 – 78049061.

