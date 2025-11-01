Un panteonero revela lo que realmente pasa en un cementerio tras 25 años rodeado de muertos

En vísperas del Día de Difuntos, cuando las historias de fantasmas y sucesos paranormales invaden el ambiente, la vida de Don Alcibíades Céspedes ofrece una perspectiva inusual. Tras dedicar 25 años al cuidado del cementerio Nuevo Palmar en Santa Cruz, este panteonero afirma categóricamente que su vida laboral transcurrió sin un solo encuentro sobrenatural.

Don Alcibíades, quien trabaja como auxiliar de la dirección de cementerios, relata que su rutina diaria consiste en tareas como el traslado de restos de un nicho a otro o el trabajo post exhumación. A pesar de trabajar incluso durante las noches, asegura que el único movimiento extraño en el cementerio lo causaban los animales: "Nunca me ha salido nada, siempre he trabajado tranquilo y de noche, no me pasó nada, ni voces, ni ruidos. Solo hay hartos gatos".

Si bien los fantasmas nunca fueron una preocupación para Don Alcibíades, su experiencia de un cuarto de siglo le ha permitido atestiguar fenómenos naturales que ocurren con los cuerpos que la mayoría de las personas nunca ven. El panteonero reveló una observación poco conocida sobre los difuntos: "El cabello de los cadáveres sigue creciendo y se vuelve blanco. Uñas también, son más grandes".

Paradójicamente, el hombre que ha pasado su vida entera rodeado de muertos y ataúdes tiene un profundo temor a la idea de la propia existencia. Don Alcibíades admitió que, si bien convivir con los difuntos no lo atemoriza, sí lo estremece el destino final: "Le tengo miedo. Tengo miedo a la muerte".

