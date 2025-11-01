TEMAS DE HOY:
INFANTICIDIO EN SANTA CRUZ Tía agredió a sus sobrinos

20ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

20ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Comité plantea cumbre a Rodrigo Paz para enfrentar crisis energética

La cumbre pretende reunir a autoridades, expertos y representantes de la sociedad civil para diseñar un plan estratégico frente a la crisis energética.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

31/10/2025 21:42

Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Ante la persistente crisis de abastecimiento de combustibles y la preocupación por la baja producción de gas, que según estimaciones podría agravarse en los próximos dos años, el Comité Cívico de Santa Cruz anunció que gestiona la realización de una cumbre nacional energética con el nuevo gobierno.

"Lo que estamos viviendo es una crisis que se va a agrandar si no actuamos entre todos. Desde esta institución estamos dispuestos a coadyuvar con el nuevo gobierno en todo lo que sea posible para realizar esta cumbre”, afirmó el presidente del Comité, Stello Cochamanidis.

Cochamanidis explicó que la falta de combustibles ya no se limita a diésel y gasolina. “Hemos escuchado a los expertos y en dos años más podríamos no tener gas. Tenemos que proponer soluciones y no depender únicamente de los combustibles fósiles”, agregó.

El Comité Cívico indicó que enviará al presidente electo una solicitud formal para que la cumbre sea considerada una prioridad al momento de asumir funciones, buscando coordinación con el gobierno para encontrar alternativas sostenibles y garantizar el abastecimiento energético.

La iniciativa busca involucrar a expertos, autoridades y representantes de la sociedad civil, con el objetivo de diseñar un plan estratégico que permita enfrentar la crisis de manera efectiva y explorar fuentes de energía alternativas que reduzcan la dependencia de combustibles fósiles.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:45

La gran batalla

22:00

Uno decide

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

La sra. fazilet y sus hijas

04:00

La gran batalla

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:45

La gran batalla

22:00

Uno decide

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

La sra. fazilet y sus hijas

04:00

La gran batalla

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD