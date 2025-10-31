Personajes históricos cobran vida en el Cementerio de Cochabamba por Todos Santos

El Cementerio General de Cochabamba se convertirá en un escenario de memoria y tradición con la actividad “Un paseo por las almas”, una propuesta que invita a la población a celebrar Todos Santos recorriendo la historia del país.

El evento se realizará este viernes 31 de octubre, desde las 17:00 horas.

“Será una experiencia única donde los personajes históricos cobran vida. El recorrido dura aproximadamente 45 minutos y esperamos más de 3.000 personas”, explicó el secretario de Desarrollo Productivo, Turismo y Cultura, Enrique Mendieta.

Personajes que vuelven a la vida

Durante la actividad, diez personajes históricos bolivianos “volverán a la vida” para relatar los hechos más destacados de sus épocas y revivir pasajes fundamentales de la historia nacional.

Los asistentes podrán recorrer los pasillos del camposanto mientras actores locales dan voz a figuras que dejaron huella en la construcción del país.

Tradición, historia y patrimonio

Además del recorrido teatralizado, el público podrá conocer la arquitectura patrimonial del Cementerio General y participar del armado del tradicional Mast’aku, una de las expresiones más simbólicas de Todos Santos.

Durante la demostración se explicará el significado de cada elemento que compone la mesa y su relación con la memoria de los difuntos.

La actividad es organizada por la Alcaldía de Cochabamba, en coordinación con la Universidad Central (UNICEN) y el grupo artístico Déjà Vu.

